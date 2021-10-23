الارشيف / أخبار مصر

البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن صباح اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر.

وشارك البابا تواضروس في قداس التدشين عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، وسكرتيرالمجمع المقدس، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

واتخذت الكنيسة خلال صلوات وطقس التدشين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات منعًا لانتشار فيروس .

93ECED39-E3B5-4917-B8DC-753BD9F1B703
قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

 

569F96D6-69B6-4183-B67D-493DFB0CDF62
تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر

 

13B34919-1E13-4457-9F18-0D5D86589D6F
البابا تواضروس

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا