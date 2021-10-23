شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن صباح اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر.

وشارك البابا تواضروس في قداس التدشين عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، وسكرتيرالمجمع المقدس، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

واتخذت الكنيسة خلال صلوات وطقس التدشين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات منعًا لانتشار فيروس كورونا.



قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر