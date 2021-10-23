شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف طالب يتقدمون بالتماسات على نتائج المسابقة المركزية بجميع كليات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بالتماسات على نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات التجارة على مستوى الجامعات بلغ حوالي 14 ألف طالب وطالبة وذلك بعد غلق باب التقدم بالتماسات.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الكلية تواصل إعادة تصحيح ورصد وفحص نماذج الاجابات حتى الآن وذلك لمنح الطلاب حقوقهم كاملة، موضحا أن الكلية فى سبيل مصلحة الطلاب تقوم أيضا بإعادة فحص نماذج إجابة الطلاب الراسبين وتجميع الدرجات مرة أخرى.