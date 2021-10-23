بالمناطق.. تخصيص 24 قطعة أرض في 14 مدينة جديدة لإقامة أنشطة متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 24 قطعة أرض بـ 14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمراني متكامل – مصانع – مدرسة – سكني تجاري إداري – مركز صيانة سيارات – محطة ركاب – محطة خدمة سيارات).

وقال وزير الإسكان: في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، ونشاط تجاري وإداري، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع، وفي مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط عمراني متكامل، وفي مدينة الشيخ زايد تم تخصيص قطعتي أرض لإقامة محطة تموين سيارات ونشاط تجاري، وفي مدينة السادات تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة مصنع، ومركز صيانة سيارات ونشاط تجاري، وفي مدينة دمياط الجديدة تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة نشاط سكني تجاري إداري، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة العبور تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط سكني تجاري.

وأضاف الوزير: في مدينة الشروق تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخازن، وفي مدينة برج العرب الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع، وفي مدينة بني سويف الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفي مدينة العلمين الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض لإقامة محطة ركاب ونشاط إداري، وفي مدينة العبور الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة حدائق أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على تخصيص قطعتي أرض بمدينة العلمين الجديدة لصالح الشركة المصرية للاتصالات لإقامة سنترالين، وتخصيص قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، وقطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لصالح شركة فودافون مصر لإقامة سنترالين، بجانب تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان والمقام عليها حضانة مُنفذة على الطبيعة لاستخدامها كمقر للشهر العقاري، بالإضافة إلى تخصيص 4 وحدات أرقام (4،3،2،1) بالدور الأرضي بالعمارة رقم (26) بالمجاورة الأولى بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة بنظام مقابل الانتفاع لصالح مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة لاستخدامها بنشاط عيادات تأمين صحي.​