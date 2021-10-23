شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: انتهاء تطعيم 95% من طلاب الفرقة الأولى بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أن هناك انتظاما كاملا فى تطعيم طلاب الكلية بلقاح كورونا من خلال نقاط التطعيم المنتشرة بالجامعة، للتسهيل على الطلاب فى الحصول على اللقاح.

وأضاف الدكتور أسامة أمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، وجهوده فى هذا الملف إبان توليه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع تم تطعيم قرابة الـ95% من طلاب الفرقة الأولى، وكذلك جارى تطعيم طلاب الفرق الأعلى بنسب تتجاوز الـ70,% علما بأنه قد تلقى الطلاب جرعتين من لقاح كورونا .

وناشد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي طلاب الكلية بسرعة التسجيل والحصول على لقاح كورونا، لضمان عام جامعى بالشكل المعتاد لما قبل الجائحة، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا فى مكافحة الفيروس ويتم توفير اللقاح لطلاب الجامعات وفق تيسيرات عديدة .