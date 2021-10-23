شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عدد المواد ونظام الاختبارات للصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن كل ما يخص الصف الرابع الابتدائي الأزهري، فى منظومة التعليم الجديدة وذلك على النحو الآتى: المواد الدراسية المقررة 1- اللغة العربية والخط 2- العلوم 3- الدراسات الاجتماعية 4- الرياضيات 5- اللغة الإنجليزية (Connect) 6- مادة القيم واحترام الآخر 7- التربية الدينية. 8- ومادة المهارات المهنية 9- مادة القرآن الكريم. 10- الحاسب الآلي. 11 -التربية الفنية 12- التربية الرياضية. 13 -أنشطة التوكاتسو اختبارات الصف الرابع في الترم الواحد وطريقة التقييم اختبارات الصف الرابع في الترم الواحد وطريقة التقييم فى كل ترم 3 امتحانات شهرية درجة الامتحانات الشهرية مجمعه من 60 فى كل مادة الاختبار الـأول 15 منهجا الشهر الأول الاختبار الثانى 15 درجة منهج الشهر الثاني الاختبار الثالث 30 منهجا الترم كامل المهام الأدائية من 35 درجة المواظبة 5 درجات المجموع من 100 درجة لكل ترم