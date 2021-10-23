شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة مليار و482 مليون جنيه.. مشروعات تنموية وخدمية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وبناء على توجيهات الرئيس السيسى بتطوير محافظات الصعيد تم استهداف العديد من القطاعات المهمة فى مقدمتها الكهرباء والتعليم والمشروعات الخدمية والمراكز التنموية.

”الخليج 365” يقدم من خلال المعلومات التالية أهم المشروعات الخدمية والتنفيذية التى تم إنشائها بمحافظة سوهاج من أجل الإستمرار فى التنمية المستدامة للمحافظة تعرف عليها فى 6 معلومات.

- إنشاء محطة محولات شرق سوهاج جهد 500/220/66 / 22 ك. ف سعة (2 * 750 + 3 * 175 + 2 * 40 م.ف.أ). بتكلفة بلغت 199 مليون جنيه + 25،5 مليون دولار.

2 - وحدة صحية بمحافظة سوهاج تم إنشاء وحدة صحية بالمحافظة بتكلفة إنشائية قدرها 2،6 مليون جنيه، وتقدم تلك الوحدة خدمات طبية متميزة من تطعيمات وطب أسرة وصيدلية ومتابعة للحمل وإسعافات أولية.

3 - تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعى عمليات التطوير والاحلال شملت تجديد 3 مصاعد نوعية "ميتسوبيشي" بتكلفة 5 مليون و 250 ألف جنيه، سعة 15 راكبا ، وأعمال التطوير بمحطة المياه التابعة لوحدة الغسيل الكلوى مع تدعيمها بماكينات غسيل حديثة تعمل بالنظام الآلي، بإجمالى تكلفة بلغت 17 مليون جنيه، إلى جانب تطوير محطة الغازات الطبية بقيمة بلغت 1.5 مليون جنيه.

4 - إنشاء عدد من مشروعات جمعيتى بمحافظة سوهاج مشروع جمعيتى هو بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، والصندوق الاجتماعى للتنمية بإجمالى عدد المنافذ 285 منفذ ويهدف المشروع لزيادة عدد المنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، بإجمالى عدد المستفيدين 855 ألف مستفيد من هذه الخدمة.

5 - إنشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة سوهاج تتمثل أهداف المشروع فى تقديم وتسهيل كافة الخدمات التموينية للمواطنين، حيث يتم استفادة 3،3 مليون مواطن من هذا المشروع وذلك بإنشاء 8 مركز، بتكلفة 10 مليون جنيه.

6 – إنشاء وتطوير 296 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة سوهاج إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 296 مدرسة، تضم 4169 فصلا، بطاقة استيعابية تصل إلى 166760 ألف طالب وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 1106،7 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

وتأتى أعمال إنشاء وتطوير المدارس فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



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