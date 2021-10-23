شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التقدم لوظائف هيئة نظافة الجيزة براتب 4500 جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة ويعرض ”الخليج 365”، طرق التقدم للحصول على الوظيفة وكل المعلومات عنها:-
مهام الوظيفة أعمال الكنس والنظافة.
مدة العمل 8 ساعات يوميا تبدأ 8 ص.
الأجر 150 جنيها يوميا بإجمالى 4500 جنيه شهريا.
تقديم الأوراق بمقر الهيئة بالعنوان ( بين السرايات الدقي الجيزة).
المستندات المطلوبة للتعاقد (صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).
التقديم مستمر لمدة أسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات .
العمل مستمر أيام العطلات.