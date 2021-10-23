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تعرف على كيفية التقدم لوظائف هيئة نظافة الجيزة براتب 4500 جنيه شهريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة ويعرض ”الخليج 365”، طرق التقدم للحصول على الوظيفة وكل المعلومات عنها:-

 

مهام الوظيفة أعمال الكنس والنظافة.

مدة العمل 8 ساعات يوميا تبدأ 8 ص.

الأجر 150 جنيها يوميا بإجمالى 4500 جنيه شهريا.

تقديم الأوراق بمقر الهيئة بالعنوان ( بين السرايات الدقي الجيزة).

المستندات المطلوبة للتعاقد (صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).

التقديم مستمر لمدة أسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات .

 العمل مستمر أيام العطلات. 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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