شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن غلق شارع الهرم المجاورة لإنشاء محطات المترو الجديدة × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، خطط وأماكن غلق شارع الهرم بمحافظة الجيزة والتي من المقرر أن تتم على فترات مختلفة وترتبط بأماكن إنشاء محطات الخط الرابع للمترو المرحلة الأولى.

1- تم غلق جزئي لطريق النصر لإنشاء محطات " ميدان الرماية - الأهرام ".

2- غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية.

3- غلق شارع الهرم بداية من تقاطع محور المريوطية مع شارع الهرم وأمام مستشفى الهرم لإنشاء محطة مترو المريوطية.

4- سيتم غلق الطريق أمام المتحف المصرى الكبير لإنشاء محطة مترو المتحف.

5- سيتم غلق شارع الهرم في الجزء "ميدان المساحة وأمام سينما رادوبيس وومبى، لإنشاء محطة مترو المساحة.

6- سيتم غلق الشارع من ميدان مدكور حتى مستشفى التطبيقيين وبنك مصر لإنشاء محطة مترو مدكور .

7- سيتم غلق شارع الهرم بداية من البرديسى حتى بنك اسكندرية ومسرح الهرم لإنشاء محطة مترو العريش.

8- سيتم غلق الشارع بداية من فندق الاهرامات وشارع محمد سالم حتى شارع فريد السباعى ومحطة البنزين لإنشاء محطة مترو الطالبية.

9- غلق شارع الأهرام في الجزء المواجه لشارع ضياء والقريب من السنترال و مطبعة البنك المركزى، لإنشاء محطة مترو المطبعة.

10- إجراء تحويلات مرورية بالقرب من نفق الهرم لإنشاء محطة مترو الجيزة بالقرب من نفق الهرم ومحطة السكة الحديد أمام مسجد النصر.

11- سيتم غلق للطريق بداية من ميدان الجيزة حتى مستشفى الرمد، لإنشاء محطة مترو ميدان الجيزة بالقرب من بنك القاهرة بميدان الجيزة.

12- إنشاء محطة مترو النصر وتقع خلف المتحف المصرى الكبير أمام مدرسة النصر بالقرب من خزان المياه.

13- سيتم تنفيذ محطة مترو حدائق الأهرام بالقرب من مساكن شباب المحافظة.

14- تنتهى المرحلة الأولى بمحطة مترو حى الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر.