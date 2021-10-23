شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن غلق شارع الهرم المجاورة لإنشاء محطات المترو الجديدة × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
1- تم غلق جزئي لطريق النصر لإنشاء محطات " ميدان الرماية - الأهرام ".
2- غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية.
3- غلق شارع الهرم بداية من تقاطع محور المريوطية مع شارع الهرم وأمام مستشفى الهرم لإنشاء محطة مترو المريوطية.
4- سيتم غلق الطريق أمام المتحف المصرى الكبير لإنشاء محطة مترو المتحف.
5- سيتم غلق شارع الهرم في الجزء "ميدان المساحة وأمام سينما رادوبيس وومبى، لإنشاء محطة مترو المساحة.
6- سيتم غلق الشارع من ميدان مدكور حتى مستشفى التطبيقيين وبنك مصر لإنشاء محطة مترو مدكور .
7- سيتم غلق شارع الهرم بداية من البرديسى حتى بنك اسكندرية ومسرح الهرم لإنشاء محطة مترو العريش.
8- سيتم غلق الشارع بداية من فندق الاهرامات وشارع محمد سالم حتى شارع فريد السباعى ومحطة البنزين لإنشاء محطة مترو الطالبية.
9- غلق شارع الأهرام في الجزء المواجه لشارع ضياء والقريب من السنترال و مطبعة البنك المركزى، لإنشاء محطة مترو المطبعة.
10- إجراء تحويلات مرورية بالقرب من نفق الهرم لإنشاء محطة مترو الجيزة بالقرب من نفق الهرم ومحطة السكة الحديد أمام مسجد النصر.
11- سيتم غلق للطريق بداية من ميدان الجيزة حتى مستشفى الرمد، لإنشاء محطة مترو ميدان الجيزة بالقرب من بنك القاهرة بميدان الجيزة.
12- إنشاء محطة مترو النصر وتقع خلف المتحف المصرى الكبير أمام مدرسة النصر بالقرب من خزان المياه.
13- سيتم تنفيذ محطة مترو حدائق الأهرام بالقرب من مساكن شباب المحافظة.
14- تنتهى المرحلة الأولى بمحطة مترو حى الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر.