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شروط مسابقة المحطات النووية للأطفال.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن شروط المسابقة التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية تعبر عن محطات الطاقة النووية، وهى كالآتي: 

 

1- أن يكون الطفل مصري الجنسية.

 

2- لا يقل سن الطفل المتقدم للمسابقة عن 8 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة.

 

3- أن تعبر الشخصية الكاريكاتيرية عن مشروع محطة الطاقة النووية.

 

4- ألا يكون قد تم تقديم فكرة الشخصية في أي مسابقة أخرى أو أى عمل فنى/إعلامى آخر .

 

5- ألا يكون قد تقدم المتسابق بالشخصية نفسها لمسابقة أخرى.

 

6- ترسم الشخصية المبتكرة باليد أو باستخدام برامج الحاسب الآلى.

 

7- الحد الأقصي لتقديم الأعمال عملين لكل متسابق.

 

8- للهيئة الحق من التأكد أن الشخصية الكاريكاتيرية مرسومة بواسطة المتقدم فى المسابقة.

 

9- يعد المتقدم للمسابقة متنازلا عن كافة الحقوق المالية للمصنف الفني لصالح الهيئة التي لها حق استعماله واستغلاله وفقا لرؤيتها.

 

طرق الإشتراك فى المسابقة :

 

1-يتم ملء استمارة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة nppa.gov.eg، مع إرفاق صورة شخصية حديثة للمتسابق.

تقديم الرسومات.

 

2-تقدم الرسومات بحجم  A4 ، وتكون واضحة من خلال البريد الإلكترونى للهيئة [email protected] . أو يتم رفعها من خلال استمارة التسجيل على موقع الهيئة.

 

-فترة المسابقة:

 

1-يتم تقديم الرسومات خلال الفترة من  21 أكتوبر 2021  وحتى  10 نوفمبر 2021.

 للاستفسار والمتابعة:

لمزيد من الاستفسار حول المسابقة، يمكنكم ارسال استفساراتكم من خلال هذا الرابط https://nppa.gov.eg/contact-us/

يرجي المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني للهينة https://nppa.gov.eg/ لمعرفة اخر تطورات المسابقة

 

2- تسجيل بيانات الطفل يكون من خلال استمارة بيانات على الموقع الرسمي لهيئة المحطات النووية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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