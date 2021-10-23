شكرا لقرائتكم خبر عن شروط مسابقة المحطات النووية للأطفال.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن شروط المسابقة التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية تعبر عن محطات الطاقة النووية، وهى كالآتي:

1- أن يكون الطفل مصري الجنسية.

2- لا يقل سن الطفل المتقدم للمسابقة عن 8 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة.

3- أن تعبر الشخصية الكاريكاتيرية عن مشروع محطة الطاقة النووية.

4- ألا يكون قد تم تقديم فكرة الشخصية في أي مسابقة أخرى أو أى عمل فنى/إعلامى آخر .

5- ألا يكون قد تقدم المتسابق بالشخصية نفسها لمسابقة أخرى.

6- ترسم الشخصية المبتكرة باليد أو باستخدام برامج الحاسب الآلى.

7- الحد الأقصي لتقديم الأعمال عملين لكل متسابق.

8- للهيئة الحق من التأكد أن الشخصية الكاريكاتيرية مرسومة بواسطة المتقدم فى المسابقة.

9- يعد المتقدم للمسابقة متنازلا عن كافة الحقوق المالية للمصنف الفني لصالح الهيئة التي لها حق استعماله واستغلاله وفقا لرؤيتها.

طرق الإشتراك فى المسابقة :

1-يتم ملء استمارة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة nppa.gov.eg، مع إرفاق صورة شخصية حديثة للمتسابق.

تقديم الرسومات.

2-تقدم الرسومات بحجم A4 ، وتكون واضحة من خلال البريد الإلكترونى للهيئة [email protected] . أو يتم رفعها من خلال استمارة التسجيل على موقع الهيئة.

-فترة المسابقة:

1-يتم تقديم الرسومات خلال الفترة من 21 أكتوبر 2021 وحتى 10 نوفمبر 2021.

للاستفسار والمتابعة:

لمزيد من الاستفسار حول المسابقة، يمكنكم ارسال استفساراتكم من خلال هذا الرابط https://nppa.gov.eg/contact-us/

يرجي المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني للهينة https://nppa.gov.eg/ لمعرفة اخر تطورات المسابقة

2- تسجيل بيانات الطفل يكون من خلال استمارة بيانات على الموقع الرسمي لهيئة المحطات النووية.