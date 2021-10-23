- كانت بداية التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية يوم 16 اكتوبر 2021 لمدة أسبوعين، ثم يتم التوريد لباقي المحافظات.

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد البدء فى توريد وجبات التغذية المدرسية بمختلف محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية