شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى إضاءة اللمبة الصفراء بعداد الكهرباء...اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما السبب فى إضاءة اللمبة الصفراء بعداد الكهرباء؟، الكثير من المواطنين يتساءلون عن أسباب إضاءة هذه اللمبة بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع، وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار؟، وفيما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد يتسبب فى إضاءة اللمبة الصفراء.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار يؤدى إلى إضاءة اللمبة الصفراء.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

ما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".