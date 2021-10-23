شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة طيران دولية تقل قرابة 4 آلاف سائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 28 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 4 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 87 رحلة طيران دولية وداخلية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.

وكانت قد كشفت جداول رحلات الطيران الواردة لمطار مرسى علم الدولى خلال الاسبوع الجارى وبداية من اليوم السبت اكدت وصول 87 رحلة طيران بينهم 5 رحلات داخلية و82 رحلة دولية بينهم 12 رحلة أوربية، مع انطلاق للرحلات الايطالية بواقع 4 رحلات.

وأكدت جداول وصول الرحلات الاسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر وصول رحلات من إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وبيلاروسيا وفرنسا وليتوانيا وملادوفا و7 رحلات داخلية.