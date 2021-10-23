الفنان البرازيلي جو تريفيسان: سعيد بمشاركتي في "الأبد هو الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

عبر الفنان التشكيلي جو تريفيسان عن سعادته بالمشاركة في المعرض الدولي "الأبد هو الآن"، والذي يقام لأول مرة في سفح الأهرامات.

وقال تريفيسان: "استخدمت مادة خشبية من مصر، تعبر عن الصعود أو الشموخ ترمز للعلاقة بين مصر والبرازيل والاستمرارية والبقاء".

وأضاف: "كانت مصر من أوائل الدول التي استخدمت قضبان السكة الحديد، مثل البرازيل ولذا استخدمت هذه الأخشاب التي يتم استخدامها في صناعة السكك الحديدية، وما بها من تاريخ طويل مثل الأهرامات في تاريخها وعراقتها".

وتنظم المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، مؤسسة (أرت دي ايجيبت)، التي قالت إن هذا المعرض الدولي سيقام في محيط أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، التي صمدت على مر الزمان رغم كل التحديات التى مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن.

وذكر بيان مؤسسة "أرت دي ايجيبت" أن المعرض - الذى يضم مجموعات من أجمل القطع التركيبات النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين - يدمج التراث القديم مع الفن المعاصر في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية كموقع تراثي عالمي لليونسكو.

ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.