مزيد من انخفاض الحرارة.. الأرصاد: 3 نصائح خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بشقيها العظمى والصغرى حيث يكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، كما تبقى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها في موقع التواصل "فيسبوك" أنه ينصح بالآتي:

- ارتداء ملابس ثقيلة نوعًا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال.

- توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحًا.

- متابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف.