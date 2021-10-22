شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يكشف حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية فريدة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه نظرا لورود اتصالات وتساؤلات عديدة عن حدث بدءا من الساعة 9 مساء اليوم أطلق عليها البعض ظاهرة كونية فريدة ، نوضح أنه طبقا للبيان عن الأحداث الفلكية لشهر اكتوبر، والمنشور على صفحة المعهد على الفيس بوك، الأتى:

أشار المعهد فى بيان له، أنه خلال الفترة من 21 و 22 أكتوبر ، تظهر شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الارض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير ، والتي تحترق في الغلاف الجوي الارضي في صورة شهب .

سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها، حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتيه من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .