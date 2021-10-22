الكهرباء: أخذ خطوات مدروسة فى الطاقات المتجددة لمواكبة التكنولوجيا العالمية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن استراتيجية الطاقة 2035 تشمل الهيدروجين الأخضر، وهو الحصول من التحليل الكهربائى من المياه، وصديقة للبيئة، وهذا مستقبل العالم الذى يسعى للمصادر الجديدة والحديثة ويعد العالم فى بداية تصنيع الهيدروجين الأخضر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك خطوات من الوزارة تمت تجريبية مع بعض الشركات العالمية الخاصة بدراسة الإنتاج والتصدير وتحويل الهيدروجين لعناصر أو مركبات أخرى يتم تصديرها، وأن هناك اتفاقا مع إحدى الشركات العالمية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتصديرها.

وتابع أن مصر تحاول تأخذ خطوات مدروسة فى الطاقات المتجددة لمواكبة التكنولوجيا العالمية والحالية، مضيفا أن هناك تنوعا فى مصادر الطاقة المتجددة، وتم استبعاد قصب الفحم حفاظا على البيئة، وعندما يتم تحديث الطاقة المتجددة هتشمل الهيدروجين الأخضر.