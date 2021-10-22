شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى ورئيس القابضة للمطارات يتفقدان مطارى القاهرة و شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران أن الطيار محمد منار تفقد اليوم الجمعة مطارى القاهرة وشرم الشيخ وحسب البيان يأتى ذلك فى إطار الجوالات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات المصرية، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولى رافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،

وقد بدأ الوزير جولته بمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار وتفقد منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوزات واستراحة الخدمة المميزة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

ثم أعقبها بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى وكان فى استقبالهما بالمطار اللواء نبيل الملاح مدير المطار وعدد من قيادات المطار حيث تفقد وزير الطيران استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ لاستقبال الضيوف المشاركة فى المؤتمرات والاحداث الإقليمية والدولية الهامة التى ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة القادمة.

كما تابع وزير الطيران انتظام التشغيل فى صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار ، حيث وجه بتقديم أعلى مستوى منا لخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة فى المؤتمرات بسهولة ويسر.

كما تفقد وزير الطيران جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات ، وتابع أعمالا لتطوير التى تتم بالمطار، وحرص على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.

وأشار منار إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لزائرى مصر، حيث أن المطارات المصرية تعمل فى ضوء الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران خلال أوقات الذروة باستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة فى المؤتمرات.