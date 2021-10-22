شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المستدامة بجامعة القاهرة إعادة تدوير واستهلاك طاقة وتوعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن استحداث مكتب الاستدامة بجامعة القاهرة من أجل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد، لتطوير وتنفيذ ممارسات مستدامة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والمخلفات في الحرم الجامعي.

يعد هذا المكتب هو الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، بهدف تعزيز الاستدامة المؤسسية ، وإعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة، بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، حتى تصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.

المكتب يهدف إلى توسيع الاعتراف العالمي بزيادة المشاركة في المنتديات والشبكات الدولية، لكل الجامعات الملتزمة بتطبيق الاستدامة البيئية، والتنسيق بين كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمجموعات الطلابية، بهدف اتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، أضافة الى تحسين اتجاهات البصمة الكربونية و تدقيق بياناتها والحفاظ على اتجاهات خفض الانبعاثات.