وكيل الأزهر: نبرات التملص من العادات الشرقية بدعوى التحرر تعالت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن نبرات دعوات الانسحاب والتملص من عاداتنا الشرقية بما تحمله من قيم دينية، تعالت في وقتنا المعاصر، بدعوى التحرر والرقي ومواكبة الصيحات الغربية.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، الجمعة، أنه لا يمكن تبرير الانسلاخ من قيمنا الأصيلة تحت دعاوى التقدم والانفتاح بأي حال من الأحوال؛ فرُقي المجتمعات وتقدمها يقاس بمدى الالتزام بالأخلاق جنبا إلى جنب تسخير العلوم في خدمة البشرية والمجتمعات.

وتابع:"الأمر الذي يجعل صناعة القدوة والنموذج الشرقي الجدير بالتقليد والتعميم حاجة ملحة، ولا شك أن صناعته وصياغة مقوماته أمانة في أعناقنا؛ سواء كان ذلك من خلالنا في المؤسسات الدينية أو من خلال رسالة الفنون والسينما، وما لها من تأثير واسع في الشباب".