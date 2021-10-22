شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر الرقمية.. بداية عصر جديد للخدمات الحكومية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: صندوق مصر الرقمية.. بداية عصر جديد للخدمات الحكومية.

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صندوق مصر الرقمية.. بداية عصر جديد للخدمات الحكومية.. زيادة سرعة الإنترنت وتوصيل «الفايبر» لكل بيت فى مصر.. توطين التكنولوجيا واستدامة الهوية الرقمية وإنشاء مراكز للبيانات أبرز أهداف الصندوق.. 100 خدمة حكومية على المنصة قبل نهاية العام.. ووزير الاتصالات: مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية أمام البرلمان قريبا

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