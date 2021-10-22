شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبو سمبل يستقبل ضيوف مصر المشاركين فى احتفالية تعامد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران فى بيان له اليوم الجمعة بمناسبة استقبال مطار أبوسمبل لعدد مِن الرحلات الجوية للوفود السياحية التى سافرت للمشاركة في هذا الحدث الفريد.

وقال البيان أنه فى أجواء احتفالية يسودها البهجة وحسن الضيافة استقبل مطار أبوسمبل ضيوف مصر من السائحين والسفراء والدبلوماسين، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف والوكالات العربية والاجنبية وكبار الكتاب وعدد من الشخصيات الهامة للمشاركة في فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد ابوسمبل والتى تحدث مرتين كل عام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، والأخرى 22 فبراير من كل عام .

هذا وقد استقبل مطار أبو سمبل 7 رحلات جوية لنقل الوفود المشاركة والسائحين القادمين لمشاهدة هذه الظاهرة التاريخية التى تدل على ابداع المصريين القدماء ، كما تم تشكيل فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار لإستقبال ضيوف مصر مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الركاب.

وقد تم إستقبال الركاب بالورود والحلوى والهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية والاستعراضات الفلكلورية ، وقامت فرق العلاقات العامة بإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام.