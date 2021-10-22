شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. معلومات الوزراء: قطاع الصحة الرقمية فى مصر يشهد نموا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

معلومات الوزراء: قطاع الصحة الرقمية فى مصر يشهد نموا كبيرا وتطورا ملموسا

أصبح من الواضح أن تفشي جائحة "كوفيد –19" أسهم فى تسريع الابتكار الرقمي بوتيرة غير مسبوقة، وذلك بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية، حيث تعتمد الصحة الرقمية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتنقلة، والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك لتحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية، وعليه، أصبح قطاع الصحة الرقمية سريع النمو والتطور.

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في السوق المصرى اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات بسوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور، مع صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1791 دولارا، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر لتسجل 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى السوق.

للهروب من الزحام.. اعرف أبرز الطرق البديلة بعد غلق اتجاه واحد بشارع الهرم

تتابع غرفة العمليات بالمرور، حركة السيارات بكافة المحاور والطرق المؤدية لمنطقة أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية، بعدما تم غلق كلى لاتجاه واحد بشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط، لإنشاء محطة مترو المريوطية ضمن 6 محطات مترو جرى تسليمها للشركة المنفذة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

نشاط الحكومة فى أسبوع.. 11 اجتماعا و12 قرارا.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 أكتوبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

نقيب المهندسين: الاكتشافات الجديدة للغاز توفر العملة الصعبة

قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن الله حبا مصر بوفرة كبيرة فى الغاز بعد عدة اكتشافات جديدة حققت طفرة ونقلة كبيرة ووفرت العملة الصعبة، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية والخدمية العملاقة، مثل: العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمدن الجديدة التى تم بناؤها على الظهير الصحراوى لبعض محافظات مصر، واصفا ذلك بالنقلة الحضارية التي سيشعر بها الأجيال القادمة، مثلما حدث سابقا عندما تم حفر قناة السويس ولمس هذا الإنجاز أجيال أتت بعد ذلك، وأصبحت القناة هى الإيراد الثابت الذى يحقق لمصر إيرادات بالعملة الأجنبية.

الأوقاف: توفير أكثر من 100 ألف زى أزهرى خلال عام لأول مرة فى تاريخ الوزارة

فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى اللائق للأئمة، تبدأ وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء، توزيع الزى الثالث للأئمة، حيث يتم توزيع 5000 زى جديد كدفعة أولى من صرف الزى الثالث، و4000 عمامة للأئمة كدفعة أولى من توزيع العمائم لهذا العام المالى 2021/2022، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.

موسيماني يدرس الدفع بـ وليد سليمان أساسيا في مباراة الأهلي وبطل النيجر

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي بجدية الإستعانة بـ وليد سليمان لاعب الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق غداً، السبت، أمام الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.