منها الاستعانة بالمحالين للمعاش.. مصدر بالتعليم يكشف خطة الوزارة للتغلب على عجز المعلمين بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عجز المعلمين بالمدارس بلغ ما يقرب من 324 ألف في مختلف التخصصات.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن وزارة التربية والتعليم خاطبت الحكومة باحتياجاتها لسد العجز، وتم اللجوء إلى إلى حلول أخرى للتغلب على هذه المشكلة منها التدريس بالحصة والتطوع.

ولفت المصدر إلى أنه نظرا لعدم وجود ميزانية أو موارد مالية للتدريس بالحصة، استعانت الوزارة بأربع إجراءات لتخفيف حدة العجز في المدرسين بشكل مجاني، منها فتح باب التطوع، السماح لخريجى كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الأسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز، الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لاستكمال التدريس.