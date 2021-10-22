الشرطة تحبط مخططا لترويج الحشيش في شوارع أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت قوات الشرطة بالجيزة ترويج كمية من المواد المخدرة تحديدا جوهر الحشيش بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة شرق الجيزة باعتزام أفراد تشكيل عصابي ترويج كمية من الحشيش على عملائهم بمركز أطفيح.

عقب تقنين الإجراءات أعد المقدم محمد سعيد رئيس مباحث اطفيح عدة أكمنة بقيادة معاونه الرائد عبد الحليم الجيار أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين بحيازتهم 35 كيسًا من الحشيش، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

أمام العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب أقر المتهمون بحيازتهم للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهم الآثمة، والمبلغ حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.