ضبط 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار ، وضبط بحوزتهما (192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫350٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.