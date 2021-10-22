بالصور.. انتشار رجال الأمن باستاد برج العرب قبل مباراة الزمالك وتوسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

انتشر رجال الأمن بإستاد برج العرب، منذ قليل، لتأمين مباراة الزمالك وتوسكر الكينى، فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس والممر، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، ويتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة المباراة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع توسكر الكينى، حيث يأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاما، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.