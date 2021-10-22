مباحث المصنفات تداهم إستوديو في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استهدفت مأمورية من مباحث المصنفات بالجيزة إستوديو بدون ترخيص في الطالبية.

أكدت تحريات مباحث المصنفات إدارة أحد الأشخاص إستوديو للتصوير التليفزيونى والسينمائى بدون ترخيص مملوك لإحدى السيدات بالطالبية، يتم من خلاله بث العديد من البرامج على موقع "يوتيوب"، وقناة فضائية بدون ترخيص يبث من خلالهما ببث البرامج الحوارية والأغانى التى تنتج بالإستوديو المشار إليه؛ بهدف تحقيق ربح مادى مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الإستوديو بقيادة العقيد حسام بكير والتقابل مع المدير المسؤول وأمكن ضبط إستوديو تصوير تليفزيونى وسينمائى بكامل محتوياته، هاتف محمول محمل على وحدة التخزين الداخلية الخاصة به آثار ودلائل على إدارة القناة على موقع اليوتيوب المشار إليها يتم بث ذات محتوى القناة الفضائية بصورة متزامنة.

هذا بالإضافة إلى عدد من برامج المونتاج المستخدمة فى إدارة القناة المنوه عنها والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التسجيل الصوتى والتصوير التلفزيونى والسينمائى بالإستوديو.

اعترف بارتكابه تلك المخالفات، وأنه المدير المسئول عن الإستوديو والقناة الفضائية وقناة اليوتيوب، وعلل ذلك برغبته فى الشهرة وتحقيق الربح السريع.