شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: الاكتشافات الجديدة للغاز توفر العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن الله حبا مصر بوفرة كبيرة فى الغاز بعد عدة اكتشافات جديدة حققت طفرة ونقلة كبيرة ووفرت العملة الصعبة، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية والخدمية العملاقة، مثل: العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمدن الجديدة التى تم بناؤها على الظهير الصحراوى لبعض محافظات مصر، واصفا ذلك بالنقلة الحضارية التي سيشعر بها الأجيال القادمة، مثلما حدث سابقا عندما تم حفر قناة السويس ولمس هذا الإنجاز أجيال أتت بعد ذلك، وأصبحت القناة هى الإيراد الثابت الذى يحقق لمصر إيرادات بالعملة الأجنبية.

وأكد ضاحى فى كلمته، خلال لقاء مع مهندسى العريش، أن ما حدث خلال هذه الفترة من إنجازات جاء نتاج إرادة سياسية قوية وقرارات اتخذت بواقع خطة استراتيجية تم تنفيذها الآن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن من تحمل مسئولية تنفيذ ذلك هم مهندسو مصر قاطرة التنمية.

وأضاف: أن نقابة المهندسين هى الاستشارى الهندسى للدولة طبقا لقانونها، لافتا أن النقابة لديها 25 نقابة فرعية بمحافظات مصر، جميعهم بذلوا جهودا ملموسة للجميع، حيث طبق قانون النقابة كاستشارى هندسى للدولة فى عدة موضوعات، مثل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الحديثة، مؤكدا أن أى موضوع يتم فى الإطار الهندسي يتم استدعاء نقابة المهندسين ممثلة فى هيئة مكتبها أو المكاتب الاستشارية الممثلة لها.

من جانبه، ثمن المهندس أمين جودة رئيس نقابة مهندسى العريش، ما تم خلال مجلس نقابة المهندسين الحالى من إنجاز، أهمها تحويل ميزانية النقابة من العجز إلى الفائض، مشيدا باستجابة المجلس الأعلى للنقابة لمطالب نقابة مهندسي العريش.

وفي سياق متصل، شهد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والمهندس آمين جودة رئيس نقابة مهندسي العريش افتتاح ميدان المهندسين بمدينة العريش ووضع حجر الأساس للمبني الاجتماعي التابع للنقابة بشمال سيناء، وكذلك افتتاح معرض الفن التشكيلى للمهندس جمال فودة وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة العامة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسى القاهرة، والدكتور هشام سعودى رئيس نقابة الإسكندرية، والمهندس أحمد المصرى رئيس نقابة الإسماعيلية، والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني.