شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة كوبرا و20 ثعبانا و5 عقارب فى حملة على سوق الجمعة بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى الخليفة، بمحافظة القاهرة، حملة كبرى على سوق الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الخليفة وضباط القسم وضباط مباحث قسم الخليفة وأطباء إدارة الطب البيطرى بالخليفة وإدارة البيئة بالحى والمتابعة الميدانية والإشغالات.

وأكدت محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من الحيوانات السامة والحيوانات البرية المحظور بيعها، وتم ضبط عدد من الحيوانات الممنوع تداولها فى الأسواق، حيث تم مصادرة: "2 سلحفة، 1 كوبرا، و20 ثعبانا، 14 من الزواحف، و11 طيور جارحة، و5 عقارب، و4 قوارض".