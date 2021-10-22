شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 649 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، عن ملخص أعمالها خلال شهر أكتوبر الجارى، فى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم، مشيرة إلى أنه تم صرف 649 ألف جنيه، موزعين على: تقديم الدعم الدراسى لـ23 أسرة بمبلغ 72 ألف جنيه، والدعم العلاجى فى الحالات الطارئة بمبلغ 27 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأسر 14 شهيدًا من الأطباء جراء فيروس كورونا بإجمالي مبلغ 550 ألف جنيه.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالأطباء، في بيان، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.

كما جددت مقرر اللجنة الاجتماعية مطالبة نقابة الأطباء بالحقوق العادلة للأطباء نحو بدل عدوى مناسب للأطباء، ومعاش وفاة إصابية وتعويض مادى مناسب لجميع أسر الأطباء الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم.