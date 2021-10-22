اليوم.. الطريقة الشبراوية تحتفل بالمولد النبوي الشريف وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تحتفل الطريقة الشبراوية الخلوتية، بالمولد النبوي الشريف، عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة، في مقرها بصلاح سالم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وهنأ المهندس محمد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى مولد نبى الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والأمان.

وقال الشبراوي، في بيان له، الجمعة، إن سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملي في حياتنا، مضيفا أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد من الأمل والنور والبِشْر، ويشد على أيدِينا وسواعِدِنا كي تَتَوحَّدَ كلمَتُنا وتَنطلقَ مساعِينا نحوَ البناء والعمران؛ رغبةً في استعادةِ الرُّوحِ المُحبَّةِ للحياةِ والمقبلةِ عليها.

وأكد الشبراوي أن المولى عز وجل حثنا على ضرورة إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى " لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يوفق قادتها ورؤساءها إلى ما فيه خير البلاد والعباد.