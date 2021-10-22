وفد من "التعليم العالي" يشارك في فعاليتين عن تكنولوجيا الفضاء بمعرض إكسبو دبي 2020.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يشارك وفد مصري رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غد، بفعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد في معرض إكسبو دبي 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يضم الوفد كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

وتتناول الفعالية الأولى، دور شباب الباحثين في مجال تطبيقات الاستشعار من البعد، كما تطرح أساليب متنوعة لتعزيز التواصل بين شباب الباحثين وتبادل الخبرات بين شباب الباحثين، وكذا تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للدخول بقوة في مجال علوم وتطبيقات الفضاء.

فيما تبحث الفعالية الثانية عددا من الموضوعات المهمة، منها مجابهة التحديات البيئية الإقليمية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، والدور المحوري الذي تقوم به مصر من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد في دراسة ورصد التحديات والمشكلات البيئية بالتعاون مع الدول الإفريقية، وكذلك الدور الأكاديمي للجامعات وكيفية تأهيل الخريج ليواكب متطلبات سوق العمل في فهم هذه المشكلات وكيفية العمل عليها.​