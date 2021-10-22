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بينها كوبرا.. مصادرة 57 حيوانا بريا من سوق الجمعة للأسبوع الرابع على التوالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

شنت أجهزة حي الخليفة بالاشتراك مع مأمور قسم شرطة الخليفة وضباط القسم وضباط مباحث قسم الخليفة وأطباء إدارة الطب البيطري بالخليفة وإدارة البيئة بالحي والمتابعة الميدانية والإشغالات، حملة على سوق الجمعة لمصادرة الحيونات السامة والحيونات البرية المحظور بيعها وتم ضبط عدد من الحيونات الممنوع تداولها في الأسواق، للأسبوع الرابع على التوالي.

وأسفرت الحملة عن ضبط (٢ سلحفاة - كوبرا - ٢٠ ثعبان - ١٤ من الزواحف - ١١ من الطيور الجارحة - ٥ عقارب - ٤ قوارض).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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