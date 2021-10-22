نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود أطباء الجامعة منذ بداية "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالجهد الكبير الذي قام به قطاع الطب بجامعة الأزهر منذ اندلاع جائحة كورونا وإلى وقتنا الحالي.

وقال صديق، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، الجمعة، إن جامعة الأزهر تتميز بوجود ست كليات للطب، تخرج سنويًّا نحو 17 ٪ من إجمالي عدد الأطباء سنويًّا، لافتًا إلى أن هذه الجهود نتج عنها الموافقة على تعيين 2500 طبيب بكليات الطب بجامعة الأزهر.

وأشاد صديق بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه كلية طب بنين الأزهر بدمياط، وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من المرة الأولى.

وأعرب صديق عن أمله في خروج المؤتمر بتوصيات يستفيد منها المرضى لتضميد جراحهم، كما قدم لهم التهنئة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة، إضافة إلى أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي.