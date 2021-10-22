هبة تطلب الخلع بعد شهر من الزواج :"غشني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -نور العمروسي:

أقامت "هبة .م"، (29 سنة، موظفة في شركة سياحة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها "عماد .م"، (35 سنة، رجل أعمال)، مبررة طلبها اكتشفت بعد الزواج أن الشبكة ليست ذهب.

تروي الزوجة في دعواها، أنها تزوجت منذ شهر من "محمد"، وعندما تقدم لخطبتي قال أنه يمتلك شقة وجهز عفش فاخر؛ وكل تصرفاته كانت تدل على أنه إنسان مثالي ولم أعلم أنه نصاب واستطاع أن يخدعني أنا وأسرتي.

أضافت الزوجة: بعد مرور شهر من الزواج فوجئت بأنه موقع على إيصالات أمانة وصادر ضده حكم بالحبس؛ وطلب مني أن اسددها له وتأكدت حينها أنه تزوجني طمعا في مالي وثروة أهلي؛ فأخذت الشبكة لكي ابيعها وأكمل المبلغ لتسديد إيصالات الأمانة حفاظا على سمعتي ومظهري أمام الناس، إلا أنني فوجئت عند الجواهرجي بأن الشبكة ليست ذهب وعدت إلى المنزل وأنا في ذهول وواجهته واعترف بأنها ليست ذهب.

استكملت هبة: أصبح زوجي مهدد بالسجن وأصبحنا نعيش في قلق؛ فاقترحت عليه بيع الشقة واستئجار شقة أخرى نعيش فيها فأخبرني أن الشقة إيجار وليست تمليك؛ فاقترحت عليه بيع العفش فصدمني بأن العفش بالقسط وإذا لم ادفع القسط سيتم الحجز عليه؛ طلبت الطلاق فساومني أن أسدد له إيصالات الأمانة المأخوذة عليه الأول؛ فتركت له المنزل وذهبت إلى أسرتي فوجئت أنه جاء ومعه شنطة ملابسه لكي يقيم معي عند أسرتي؛ فتشاجر معه والدي وطرده.

ولجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 3011 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة.