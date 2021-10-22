"قاللي زودي ساندوتش لصاحبي".. والدة الطفل "ياسر" تروي تفاصيل مقتله بمدرسة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

مع إشرقة شمس كل صباح تستيقظ "سماح" من وهله نومها مبكراً؛ لإيقاظ ابنيها آدم وياسر، للذهاب للمدرسة بعد تجهيز وجبة الإفطار وزيهما المخصص وحقيبتهما، إلا أن طفلها الأكبر "ياسر"، حاول التحجج لعدم الخروج من البيت صبيحة الأربعاء الماضي: "اقنعته أنه يروح المدرسة مع أخوه الصغير .. وميرجعش البيت تاني"- حسب وصف والدته.

الساعة السابعة إلا دقائق قليلة، اصطحبت السيدة الأربعينية طفليها للذهاب إلى مدرستهما الكائنة بمنطقة الحي الـ11 بمدينة السادس من أكتوبر؛ ولكنها لم تعلم أن آخر لقاء بينها وبين "ياسر" وهي تودعه قبل حضوره الطابور الصباحي:" قلتله خلي بالك يا ياسر من آدم أخوك وبوسته في خده ومشيت".. على حسب قول والده الطفل في حديثها لمصراوي.

لم يٌكمل سوى بضعة دقائق على دخول "ياسر"، الفصل حتى استقبلت والدته اتصال هاتفي مفاجئ من أحد المُدرسين يخبرها أن نجلها وقع مغشياً عليه وسط زملائه داخل الفصل ونُقل لمستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية: "لسه مكنتش غيرت هدومي".

حيرة كبيرة أصابت الأم عندما سمعت الخبر. في طريقها للمستشفى تردد الأم جُمل مؤلمة "يا رب جيب العواقب سليمة.. ده لسه داخل الفصل"؛ حتى وصلت أمام غرفة الطواري بالمستشفى وعندما سألت أحد أساتذته المرافق له لم يخبرها عما حدث: "قعدت أدور علىّ ابني ولقيته ملفوف وميت".

أمام مشرحة زينهم ظلت الأم تنتظر خروج جثمان طفلها "ياسر"، من ثلاجة الموتى، حتى غروب شمس اليوم التالي "ابني مات 8 الصبح واتدفن تانى يوم من قبل المغرب".

أسرة الطفل لم تثق فيما قاله المُدرس عن وفاة ابنهما :" في واحدة جات لي بتعزيني قالت لي بنتي هاجر قالت أن يوسف ضرب ياسر هو وبياكل السندوتشات في الفصل".. على حسب قول الأم.

أصدقاء المجني عليه "ياسر"، لم يفصحوا عما حدث داخل الفصل، وفق كلام الأم ولكنها تستطرد: "في واحد من زمياله راح للقسم واعترف باللي حصل مع ابني".

بنبرة حزينة ودموع لا تفارق عينيها، تستقبل "سماح" وأشقائها عزاء ابنها "ياسر"، داخل شقة والدتها بالقاهرة :"ابني قلي زودي ساندوتشات لصحبي يوسف.. بس مش عارفه يوسف ده هو اللي موته ولا غيره، مكنش راضي يروح المدرسة وراح على قدره".



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع طالب بالصف السادس الابتدائي داخل إحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر.

على الفور وجه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، رجال المباحث بالتوجه إلى المدرسة محل الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "ياسر 11 سنة" وزميله بالفصل؛ بسبب خلاف على أولوية الجلوس بالمقعد الأمامي. انتهى الأمر بجلوس الطالبين إلى جوار بعضهما لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

رفض الطالب جلوس "ياسر" بجواره مطالبا إياه "قوم من جانبي انت كده هتزنقني" لكن الأخير رفض الامتثال إلى طلبه "قوم انت أنا مش هقوم".

في ذلك الوقت انشغل "ياسر" بتناول الطعام فباغته زميله بضربة بالـ"كوع" في رقبته من الأمام ليتسبب في وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

تحفظت الشرطة على الطالب المتسبب في وفاة زميله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.