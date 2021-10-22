استعدادات مكثفة لتأمين عودة الجماهير للملاعب خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تكثف الشركة الأفريقية من استعداداتها لتأمين عودة الجماهير للمدرجات، بعدما قررت رابطة الأندية السماح لـ2000 مشجع بحضور المباريات، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين دخول الجماهير المدرجات.

وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع مهم ضم "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي للرابطة، واللواء محمد نبيل الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية للأمن والحراسة وقيادات الجهات والمؤسسات الأمنية والمعنية كشركة تذكرتى وبريزنتيشن .

وتم الاتفاق على اضطلاع المجموعة الافريقية بالتنسيق مع شركة تذكرتى بتأمين كافة مباريات الدوري العام المصري نظرا للنجاح الذي تحقق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، وما تلاها من تأمين أحداث رياضية دولية ومحلية، شهد لها الجميع بكفاءة وخبرة في إدارة وتأمين تلك الأحداث.

وتبدأ عودة الجماهير من أولى المباريات طبقا للجدول المعد بحضور 2000 من جماهير الناديين، ويتم توفير وتهيئة المناخ الآمن لاستقبال عودة الجماهير، حيث وجه رئيس مجلس إدارة الافريقية بتكثيف تدريبات الأطقم الأمنية والاستفادة من خبرات إدارة وتأمين الأحداث السابقة بما يهدف إلى استعادة الصورة الذهنية الجميلة لمباريات كرة القدم.".