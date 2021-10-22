"السايس البلطجي"..الداخلية تستجيب لاستغاثة أهالي مساكن شيراتون من منادي سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة، بمنطقة مساكن شيراتون.

البداية كانت بتضرر بعض أهالي منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من بعض الأشخاص "منادى سيارات " لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما مهنـة منادى سيارات - بدون تـرخيص ، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة ، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.