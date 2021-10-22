ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاعتداء شخص ومحاولة سرقة هاتفه المحمول بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) مصاب إثر تعرضه لشروع فى سرقة هاتفه المحمول بالإكراه .

بالانتقال وسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء تواجده وآخرين بشقة تحت الإنشاء كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بشروعه فى سرقة هاتفه المحمول ، وأثناء محاولته الإمساك به قام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض " سكين " محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (هاتف محمول " مجهول المصدر ") ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى بأسلوب " المغافلة " وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، واتهمه بمحاولة سرقته بالإكراه وإحداث إصابته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية