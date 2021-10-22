ضربه بـ"مطواة".. ضبط شخص اعتدى على آخر بسلاح أبيض في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إصابة مواطن بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وضبط مرتكب الواقعة

تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.