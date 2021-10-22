شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: الأوقاف تشهد نقلة نوعية فى مستوى الأئمة وبرامج تأهليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع محافظة السويس؛ مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعى المستنير وفِى خدمة بيوت الله (عز وجل) ، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة فى كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

وفى سياق متصل، شهد وزير الأوقاف ومحافظ السويس توزيع 2 طن من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة السويس كدفعة ثامنة، بإجمالى 16 طنًا تم توزيعها بالمحافظة، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى على مستوى الجمهورية 1312 طنًا.

وأشاد الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين بأهمية المشروع الذى يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحى، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من الأضحية.