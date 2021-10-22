أخبار مصر.. مجلس الوزراء ينفى تحصيل غرامة من طلاب الجامعات غير الحاصلين على اللقاح

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

مجلس الوزراء ينفى تحصيل غرامة من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات حال عدم تلقي الطالب لقاح فيروس كورونا، لن تتضمن تحصيل أي غرامات مالية من الطلاب، وإنما سوف تتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل "PCR" يقدمه أسبوعياً، مع التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُناشدةً الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.

الإسكان: استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه بغرب قنا الجديدة لتحقيق تنمية مستهدفة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بمدينة غرب قنا الجديدة، موضحاً أن المدينة على مساحة حوالي 8971 فدانا بمحافظة قنا، وتبلغ المرحلة الأولى منها مساحة 1400 فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقعها الجغرافي بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، ومنها الطريق الصحراوي الغربي قنا - القاهرة، والطريق الصحراوى الغربى قنا - الأقصر، وتبعد عن مدينة قنا الأم مسافة 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب 550 ألف نسمة.

التنمية المحلية: تنفيذ مراحل متقدمة بـ90% من مجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة"

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع فريق العمل ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذي لمجمعات الخدمات الحكومية والتي تعد أحد أهم مشروعات التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية، وستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الإجرائية التي ستقدم لمواطني الريف المصري.

العنانى ورؤساء تحرير الصحف المصرية وسفراء دول أجنبية يشهدون تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور

شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عددا من الصحف المصرية وكبار الكتاب والصحفيين، بالإضافة إلى عددا من السفراء والدبلوماسين، صباح اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وذلك بحضور

نائب محافظ شمال سيناء: إتاحة حجز منزل و5 أفدنة بالتجمعات السكنية إلكترونيًا

أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، أنه يمكن لكل مواطن التقدم وحجز وحدة سكنية و5 أفدنة بالتجمعات السكنية إلكترونيا، ودعا كل المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة المتاحة من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار.

الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد مصانع شركتى "هيونداي ويا" و"هانوا" الكوريتين

على هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض"ADEX 2021"، تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من مصانع شركتيّ "هيونداي ويا" و"هانوا" الكوريتين وذلك للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركتين، حيث قام الوزير بزيارة مصنع إنتاج المدفع 155 هاوتزر ذاتي الحركة بشركة "هيونداي ويا" وكذا زيارة مصنع "هانوا" الذي يعد أكبر مصنعي الأسلحة الثقيلة في كوريا مثل (دبابات القتال الرئيسية K2، المدفع الهاوتزر K9،... وغيرها من الأسلحة الثقيلة)، كما قام الوزير "مرسي" بتجربة العربة المدرعة ذاتية الحركة وشاهد كذلك إطلاق جاف للمدفع الهاوتزر ومراحل التصنيع الخاصة به.

بحضور 1270 زائرا.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل.. صور

رصد ”الخليج 365”، تغطية خاصة من داخل معبد أبو سمبل – جنوب أسوان، لمتابعة الظاهرة السنوية لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

المرور تشكل غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بمحيط الغلق الكلى بشارع الهرم

جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بمحيط عملية غلق كلى لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة لإنشاء محطة مترو المريوطية ضمن 6 محطات مترو جرى تسليمها للشركة المنفذة للخط الرابع لمترو الأنفاق، ومراقبة حركة السيارات بالكاميرات لمنع الزحام او ظهور اى كثافات للمركبات، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

"الأوقاف" تفتتح 6 مساجد جديدة فى 5 محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، في 5 محافظات، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما جرى افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

دراسة: انخفاض خطر الإصابة بكورونا بنسبة 90٪ بين الملقحين بشكل كامل

كشفت دراسة أجراها معهد أبحاث كلاليت وجامعة هارفارد عن أن المراهقين الذين يتلقون جرعتين من لقاح فايزر، كان لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بكورونا، مع انخفاض خطر الإصابة بنسبة 90٪، ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".