شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق القاهرة: لن يسمح لأى طالب لم يتلق اللقاح من دخول الكلية بدءا من 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة إعلانا هاما من الدكتور عبد الهادى العوضى عميد الكلية، بشأن الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا من طلاب الكلية حتى الآن .

وقال عميد الكلية فى نص الإعلان الموجه إلى طلاب الكلية، إنه على الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا سرعة التوجه إلى نقاط التطعيم داخل الحرم الجامعى والكلية أو مراكز وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وأوضح الإعلان، أنه اعتبارا من 30 أكتوبر 2021 وبناء على تعليمات عميد الكلية لن يسمح لأى طالب لم يتلق لقاح كورونا من دخول الكلية وحضور المحاضرات .



