شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توفير أكثر من 100 ألف زى أزهرى خلال عام لأول مرة فى تاريخ الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى اللائق للأئمة، تبدأ وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء، توزيع الزى الثالث للأئمة، حيث يتم توزيع 5000 زى جديد كدفعة أولى من صرف الزى الثالث، و4000 عمامة للأئمة كدفعة أولى من توزيع العمائم لهذا العام المالى 2021/2022، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف توفر هذا العام المالى 2021/2022 ، أكثر من 100 ألف زى أزهرى يتم توزيعها كاملة على الأئمة فى عام واحد لأول مرة فى تاريخ الوزارة منذ إنشائها.