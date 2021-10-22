شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: معركة الوعى لا تقل أهمية عن معركة الميدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تاريخ أهل السويس مشرف فى الفداء والتضحية والصمود، وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصرى الأصيل جيشًا وشعبًا، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة فى البناء والتعمير، قائلاً: "إن معركة الوعى معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان، وعلينا أن نبنى ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائى الملحمتين العسكرية والاقتصادية، ودور المسجد وإمامه دور رائد فى معركة الوعي".

كما أشار جمعة خلال لقائه بأئمة وقيادات الدعوة بالسويس بمناسبة عيدها القومى، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إلى اهتمام الدولة المصرية بتحسين أحوال الأئمة علميًا من خلال برامج التدريب وماديًّا من خلال تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الزى اللائق بهم، وأن الوزارة بصدد توفير أكثر من مائة ألف زى أزهرى هذا العام المالى 2021/2022 فى سبيل توفير الزى اللائق للإمام، وأنها ستكثف جميع برامجها التدريبية لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، كما أنها ستكثف جميع برامجها التوعوية والتثقيفية فى مختلف المجالات من خلال مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، ومبادرة سكن ومودة، لتثقيف المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج، ومبادرة "حق الطفل" فى ثقافة رشيدة، وغير ذلك من البرامج والندوات والمحاضرات والمسابقات التى تسعى الوزارة من خلالها لتكثيف جهودها فى بناء الوعى ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب والنشء عن أية أفكار متطرفة أو هدامة.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية التعاون المستمر بين كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى نشر الوعى المستنير، والذى يترجم من خلال عدة أنشطة من أهمها التدريب المشترك والقوافل المشتركة ومنها قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة لمحافظة السويس اليوم الجمعة، بمناسبة عيدها القومى .

كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وعلى أهمية الإقبال على أخذ لقاح كورونا، مؤكدًا أن ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة ومن باب الحفاظ على النفس وعلى الأمن الصحى العام للمجتمع.