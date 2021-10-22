شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبى الأول لمحو الأمية الكربونية والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني، البرنامج التدريبي الأول بالدول الأفريقية والعربية لتأهيل سفراء المناخ، لنشر التعلم ومحو الأمية الكربونية.

وتم إعلان البرنامج التدريبى عبر موقع الكلية الإلكتروني، بالتعاون بين كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني وقد تم الإعلان عن بدء انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالدورة الأولي ” التمهيدية ” فبعد انتهاء هذه الدورة سيتم استكمال البرنامج عمليا من خلال قيام هؤلاء المتدربين بالتطوع بتدريب مجموعات مجانا من شباب الجامعات وسوف يلتزم كل متدرب بتدريب مجموعة لا تقل عن 250 شاب من الطلاب الجامعيين المسجلين عضوياتهم في مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي ليكونوا جيل المناخ يحقق ما تهدف المبادرة اليه، وهذه المبادرة اطلقتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني بالمشاركة مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس وجامعة الأزهر الشريف وهي كبري الجامعات المصرية والاقليمية والتي تضم قرابة نصف مليون طالب بخلاف 2 مليون خريج و2 مليون ما قيل التعليم الجامعي وبها 30 الف تقريبا طالب مغترب يمثلون أكثر من 100 دولة ، كما أنها متواجدة بعدد 6 دول آخري.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهي سمير عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس: ندرس اعتماد المدربين الذين أكملوا تدريب مجموعة كبيرة واكملو اسبوعا من التعلم والتدريب المتعلق بمحو الأمية الكربونية كـ "سفير للمناخ" ، وان الكلية دائمة الريادة والسبق في المنطقة العربية والافريقية انطلاقا من دور مصر الرائد في القضايا البيئة والمناخ.

واوضحت الدكتورة نهى فى تصريحات خاصة لليوم السابع قائلة، إننا بهذا العمل نتحمل مسؤولية مباشرة للغاية عن اقتصادنا وكوكبنا وطريقة حياتنا، والبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ يستهدف محو الأمية الكربونية لثلاثة فئات من الجماهير - تلك التي تعيش ، وتلك التي تعمل ، وتلك التي تدرس وهذا البرنامج يتيح لنا ذلك جذب جميع الجماهير في هدفنا المتمثل في تقديم تعلم محو الأمية للكربون لكل مواطن

وقال الدكتور مصطفي الشربيني منسق عام مبادرة مليون شاب سفيرا للمناخ ان الغرص العام للمبادرة هو تجميع مليون شاب من الملهمين يمكن أن يحدثوا تغيير في المجتمع عن طريق محو الأمية الكربونية هو مصطلح يستخدم لوصف الوعي بتغير المناخ ، وتأثيرات المناخ على الأعمال اليومية للبشرية، تم استخدام هذا المصطلح مرتبط بشكل حصري تقريبًا بمشروع محو الأمية للكربون.

محو الأمية الكربونية هو المعرفة والقدرة اللازمتان لإحداث تحول إيجابي في كيفية عيش البشرية وعملها وتصرفها استجابة لتغير المناخ حيث أننا نستهدف تغيير العادات اليومية للبشر التي تسبب اطلاق غازات الاحتباس الحراري

واننا نستهدف تدريب 5000 من الشباب والخبراء في هذا البرنامج بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ليكون هؤلاء مدربين لطلاب الجامعات بحيث يلتزم المتدرب بتدريب 250 شاب من طلاب الجامعات من قاعدة بيانات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي وبهذا سوف نفوق المستهدف بمحو الأمية الكربونية لأكثر من مليون شاب