شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يعود لأرض الوطن بعد زيارة معرض "ADEX 2021" بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد اليوم إلى أرض الوطن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته لمعرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" والمقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد قام خلال مشاركته في فعاليات "ADEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر في الفترة من 29/11 حتى 2/12/2021.

وأشاد الوزير "مرسي" بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معرباً عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات العسكرية إلى الشركات التابعة.