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‎استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.

‎- الجوافة بـ9 جنيهات.

‎- بلح بارحى بـ34 جنيها. 

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‎‏‎- رمان بـ8.5 جنيه.

‎‏‎- الباميا الخضراء بـ20 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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