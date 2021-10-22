شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- رمان بـ8.5 جنيه.
- الباميا الخضراء بـ20 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.