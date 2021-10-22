ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"

تلقي مركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة دراجته النارية من أسفل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما ، وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما أضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" كما أقرا بإرتكابهما عدد (10) وقائع بدوائر مراكز شرطة ("تمى الأمديد - طلخا – دكرنس- السنبلاوين" بالدقهلية" - شبرا خيت بالبحيرة - نجع حمادى بقنا - الخصوص بالقليوبية) وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (شخصين ، مقيمان بمحافظة الدقهلية) ، وقد أمكن ضبطهما والمسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.