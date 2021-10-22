الداخلية : ضبط 10235 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (10235) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10197) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير (1046) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (251) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1634) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.